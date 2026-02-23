Starting blocks : Paysage sonore en déambulation à la Nuit du Conservatoire



Enregistrements in situ, en immersion et en déambulation entre les différentes salles de cours, auditoriums et la cour centrale du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, quartier de La Daurade en début de soirée du vendredi 30 janv. 2026 à l’occasion de la Nuit du Conservatoire proposée dans le cadre de la soirée portes-ouvertes.

Avec la participation des élevés, étudiants et professeurs des enseignements musique, danse et théâtre du CRR de Toulouse, ainsi que des parents et visiteurs venus découvrir le site et ce que l’on y fait.

conservatoire.toulouse.fr/

Produit et réalisé par François BERCHENKO musiquesmodernes.free.fr

Production : Campus FM, février 2026

Starting Block l’émission

Le rendez-vous hebdomadaire dédié aux musiques émergentes, à retrouver chaque vendredi sur les radios Campus de France

Chaque semaine, une Radio Campus vous invite à découvrir les groupes, les salles, évènements et projets musicaux émergents de son territoire à travers une exploration radiophonique de 30 minutes chrono. Du groove phocéen au punk orléanais via le rock ‘n roll de Rennes, prenez le bon départ à l’écoute de Radio Campus pour cette course d’orientation inédite dans le son d’aujourd’hui!

Infos & podcasts www.radiocampus.fr/emission/starting-block

