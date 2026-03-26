UPS IN SPACE : l’unique observatoire spacial associatif | Univox

Dans ce nouvel épisode, Univox présente l’association UPS in Space basée à l’Université de Toulouse, anciennement Université Toulouse III – Paul Sabatier, dont le but est de partager le meilleur de l’astronomie et du spatial.

Fondée en 2009, UPS in Space est le 1er club d’astronomie de France à posséder son propre observatoire, l’Observatoire Jocelyn Bell de Toulouse.

Un reportage radiophonique sur l’écosystème étudiant et universitaire toulousain par François BERCHENKO.

Avec la participation de :

– Agnès étudiante en Chimie.

– Naya, étudiante en Biologie.

– Jean Quelens, étudiant en Philosophie.

Enregistrements et entretiens menés par François BERCHENKO durant la soirée conférence du club qui se tenait le mardi 10 février 2026, également le samedi 14 fév. pendant les Journées Portes Ouvertes de l’Université de Toulouse, et le lundi 16 fév. dans les locaux de l’association sur le campus universitaire à la Maison des Étudiants et des Personnels.

Production : Campus FM, Toulouse

Mars 2026

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UNIVOX l’émission

Les radios Campus scrutent en permanence les jeunesses de leur territoire et tendent chaque semaine leurs micros aux étudiant.e.s, jeunes citoyen.ne.s engagé.e.s, habitant.e.s et associations des villes et des campus de France. Une radiographie bouillonnante et itinérante de l’écosystème étudiant.

Nouveauté ! Univox se met au vert

Découvrez dans cette série spéciale les associations étudiantes et initiatives poussées par les jeunesses citoyennes en faveur de l’environnement et engagées dans la lutte climatique.

Tous les podcasts :

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RADIO CAMPUS FRANCE

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