La série de podcasts SONAR

Sonar, série de podcasts d’explorations scientifiques et sonores, vous embarque pour une aventure en immersion… Plongez dans ces récits où les sons se propagent et les sujets scientifiques deviennent des paysages. Chaque épisode est un récit raconté par une narratrice, habillé par des sons originaux, co-construit avec un·e scientifique. Un mini livre audio qui vous accompagne et fait entendre la science autrement.
Une série et production Exploreur – Communauté d’universités et établissements de Toulouse. Coordination et suivi éditorial : Clara Mauler et Hélène Pierre, co-conçue et réalisée par Les Voix de Traverse : Aurélien Caillaux et Lucie Combes. Visuel : Delphie Guillaumé.

