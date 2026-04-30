UNIVOX : Violences sexistes et sexuelles, état des lieux dans le milieu universitaire

Les violences sexuelles sont le symptôme d’un vaste système de valeurs et de représentations qui prend des formes ordinaires, lesquelles s’ignorent souvent elles-mêmes comme violentes. Car il existe une première violence, symbolique, qui sert de marchepied à la violence physique : c’est ce que permet de décrire le spectre des violences sexistes et sexuelles (VSS).

Comment définir les VSS ? Quel est l’état de la culture universitaire vis-à-vis de ce fléau ? Comment les campus intègrent-ils la lutte contre celles-ci, s’ils le font ?

L’étudiant.e attendu.e reçoit Martin Souillès Debats, formateur et coordinateur de projets spécialisé dans la lutte contre les stéréotypes de genre et les violences sexistes et sexuelles au sein de l’association Artemisia à Toulouse.





Une émission produite et animée par Lou Baudy et réalisée par François Berchenko.

Production : Campus FM, Toulouse, 2026

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UNIVOX l’émission

Les radios Campus scrutent en permanence les jeunesses de leur territoire et tendent chaque semaine leurs micros aux étudiant.e.s, jeunes citoyen.ne.s engagé.e.s, habitant.e.s et associations des villes et des campus de France. Une radiographie bouillonnante et itinérante de l’écosystème étudiant.

Nouveauté ! Univox se met au vert

Découvrez dans cette série spéciale les associations étudiantes et initiatives poussées par les jeunesses citoyennes en faveur de l’environnement et engagées dans la lutte climatique.

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L’Etudiant.e Attendu.e c’est l’émission où l’on rencontre et découvre les acteurs, les projets et les idées qui rythment les quotidiens estudiantins. Une émission préparée et présentée par Lou Baudy. Réalisation François Berchenko.

