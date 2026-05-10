Le laboratoire TRACES, atelier de taille lithique





Atelier de taille lithique proposé depuis 2022 par le laboratoire TRACES à la Maison de la Recherche de l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

Pensé comme un espace de travail et de discussion autour de la taille expérimentale des roches cet atelier réunis aujourd’hui de nombreux participants et intervenants.

Ainsi, des rendez-vous hebdomadaires permettent une pratique régulière de la taille au sein du Plateau P2-Archéologie Expérimentale de la plateforme Archéoscience de l’UMR.

https://traces.univ-tlse2.fr/accueil/agenda-traces/ateliers-de-taille-lithique



Avec la participation de :

– Constance Barthes, doctorante et psychologue clinicienne.

– Lukas Dijkstra, doctorant.

– Benjamin Marquebielle, chercheur associé et assistant de communication du labo TRACES.

– Loïc et les participants de l’atelier de taille

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Enregistrements et entretiens menés par François BERCHENKO dans le avril 2026 à la Maison de la Recherche de l’Université Toulouse – Jean Jaurès.

Production : Campus FM, Toulouse, 2026

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UNIVOX l’émission

Les radios Campus scrutent en permanence les jeunesses de leur territoire et tendent chaque semaine leurs micros aux étudiant.e.s, jeunes citoyen.ne.s engagé.e.s, habitant.e.s et associations des villes et des campus de France. Une radiographie bouillonnante et itinérante de l’écosystème étudiant.

Nouveauté ! Univox se met au vert

Découvrez dans cette série spéciale les associations étudiantes et initiatives poussées par les jeunesses citoyennes en faveur de l’environnement et engagées dans la lutte climatique.

Tous les podcasts :

https://www.radiocampus.fr/emission/univox

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RADIO CAMPUS FRANCE

Radio Campus France est le réseau des radios associatives, libres, étudiantes et locales fédérant 30 radios partout en France.

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