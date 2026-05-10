NUIT DES MUSÉES – CHATEAU D’EAU

Dans le cadre de La Nuit des Musées, en partenariat avec Radio Campus Toulouse, cette soirée de projections – concerts aura lieu dans les jardins du Château d’Eau.



Direction artistique et montages : Stéphane Charpentier et Damien Daufresne.

PROJECTIONS & CONCERTS

CHATEAU D’EAU / 23 MAI

20h00 / AKI GRATTE-CIEL / Dj set



21h15 / TEMPS ZERO / projection + live de PS STAMPS BACK



21h30 / 3 MERS ET 4 TERRES / projection + live ALYSSA MOXLEY & SEB MARTEL



22h15 / AKI GRATTE-CIEL / Dj set



22h45 ou 23h / TEMPS ZERO / projection + live de PS STAMPS BACK

# TROIS MERS ET QUATRE TERRES / 45 min



Film : STÉPHANE CHARPENTIER (montage, photographies), DAMIEN DAUFRESNE (super 8)

Bande son live : ALYSSA MOXLEY (field-recordings, électronique), SEB MARTEL (guitare)

Les images de Damien Daufresne et de Stéphane Charpentier nous entraînent dans un voyage suspendu : on quitte une ville sans nom pour des eaux inconnues, et on dérive vers des horizons vierges dessinant les contours d’un monde retrouvé. Dans le sillage d’une jeune fille voguant au gré de mers et de terres désertes, le spectateur glisse dans une expérience hors du temps et de ses repères. La bande son live nous immerge au rythme des images dans des paysages sonores organiques et envoûtants.

LIENS :

Extrait de performances passées : * Live à CARAMANY (5 min)

Bande son : ALYSSA MOXLEY (field-recordings & electronics), SEB MARTEL (guitare)

* Live à PARIS / LES NUITS PHOTO (8 min)

Bande son : ALYSSA MOXLEY (field-recordings & electronics), CHRISTINE OTT (ondes Martenot)

* Live à ZONE i (22 min)

Bande son : ALYSSA MOXLEY (field-recordings & electronics), GASPAR CLAUS (cello)

SITES ARTISTES :

https://www.instagram.com/damiendaufresne

https://www.alyssa-moxley.com

# TEMPS ZERO / 2 x 15 min

Photographies & vidéos :

MICHAEL ACKERMAN (US/NYC), ANNA ARENDT (DL/Berlin), FREDERICO AZEVEDO (POR/Berlin), MARTIN BOGREN(SE/Malmö), GAËL BONNEFON (FR/Toulouse), ARNO BRIGNON (FR/Toulouse), LORENZO CASTORE (IT/Rome), STÉPHANE CHARPENTIER (FR/Corbières), CLARA CHICHIN (FR/Creuse), JEM COHEN (US/Brooklyn), CÉLINE CROZE (FR/MAR/Paris), DAMIEN DAUFRESNE (FR/Berlin), DIMITRA DEDE (GR/Londres), GABRIELLE DUPLANTIER (FR/Landes), GUIDO GAZZILLI(IT/Toscane), ADAM GROSSMAN COHEN (US/Berlin), ANTOINE LECHARNY (FR/Paris), ULI M SCHUEPPEL (DL/Berlin-Athènes), PATRICIA MOROSAN (RO/Berlin-Athènes), ALISA RESNIK (RU/Berlin), GILLES ROUDIÈRE (FR/Paris-Berlin), ISABELLE VAILLANT (FR/Arles), MIRJAM SIEFERT (DL/Berlin), MARIE SORDAT (BE/Bruxelles), SIMON VANSTEENWINCKEL(BE/Bruxelles), ANDREA WASAFF (CH/Nantes), MICKAEL ZERMATI (FR/Toulouse)

Live electronics :

PS STAMPS BACK (GR/Athènes)

Commissariat : Stéphane Charpentier et Damien Daufresne

UNE EXPÉRIENCE VISUELLE ET SONORE

Temps Zero regroupe des artistes visuels partageant une même éthique de la vie comme de l’image et de la création, tous portés par une vision existentielle et une forme de résistance poétique au monde. Pour chaque événement, des artistes sonores sont invités pour des créations en synergie avec les images. Les projets de Temps Zero résonnent d’une grande liberté d’expression et d’une intense pulsion créative.

LIENS :

Archives Temps Zero :

ps stamps back :

https://tiltrecordings.bandcamp.com

# DJ SET / AKI GRATTE-CIEL