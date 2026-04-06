Journée de l’ICT : Les voies/voix du monde

Hier, notre équipe de Campus FM s’est rendue à l’Institut catholique de Toulouse pour un plateau d’une heure et demie, animé par Lou et Manon.

Au programme : trois sessions de 30 minutes avec différents invités pour parler des différents projets autour de cette journée de l’ICT.

En première partie :

Gérard Dastugue, vice-recteur en charge de la vie étudiante et du développement académique

Lise Henric, directrice des études filière sciences info-com

Charlotte de Lapanouse, directrice de la filière médiation et gestion d’actions culturelles

En deuxième partie, les étudiantes internationales :

Faith Olushagun

Marianna Jasso

Aya Jaad

Anrika Choinière

En troisième partie, les étudiantes :

Marielou André

Kyara Scomparin

Anaïs Pajeot-Françoise

ainsi que Fabienne Raynaud, responsable de la vie étudiante et grande organisatrice de cette journée ICT

Régie et réalisation : François Berchenko.

Cette journée de l’ICT regroupait à la fois les étudiants et le personnel du campus de Toulouse, mais également ceux du campus de Bordeaux. C’est un événement annuel qui rassemble la communauté de l’établissement autour d’un thème fédérateur : « les voies/voix du monde ».

Elle vise à valoriser les initiatives des étudiants à travers des ateliers participatifs, des propositions artistiques et des temps de rencontre. L’événement encourage l’expression, le partage d’expériences et la découverte de pratiques culturelles, sociales et citoyennes.