Nouvelle émission : Fat & Curious

Une nouvelle émission sur les ondes de CampusFm.

Fat and Curious, à la rencontre de celles et ceux qui nourrissent Toulouse.

Une heure par mois, on donne la parole à ces professionnel-les de l’alimentation, indispensables et pourtant méconnu-es : on les fait sortir de leurs cuisines, leurs boutiques ou leurs champs pour nous expliquer leurs métiers : quel est leur quotidien ? quel a été leur parcours ? et quelle est leur vision de l’alimentation en général ?

Des invités qui travaillent à Toulouse ou dans les environs, on est pas si chauvins, et sélectionnés sur un seul critère : elles et eux ont toutes attisé notre curiosité et aiguisé notre appétit.