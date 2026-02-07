Nouvelle émission : Fat & Curious
Une nouvelle émission sur les ondes de CampusFm.
Fat and Curious, à la rencontre de celles et ceux qui nourrissent Toulouse.
Une heure par mois, on donne la parole à ces professionnel-les de l’alimentation, indispensables et pourtant méconnu-es : on les fait sortir de leurs cuisines, leurs boutiques ou leurs champs pour nous expliquer leurs métiers : quel est leur quotidien ? quel a été leur parcours ? et quelle est leur vision de l’alimentation en général ?
Des invités qui travaillent à Toulouse ou dans les environs, on est pas si chauvins, et sélectionnés sur un seul critère : elles et eux ont toutes attisé notre curiosité et aiguisé notre appétit.
Fat and Curious, c’est un projet d’Aurélia Courbieres, animé avec Erica Zuccarello.
À retrouver en direct une fois par mois le jeudi de 10h à 11h et le vendredi de 17h à 18h, et en replay sur notre vodio.
Pour en savoir plus : @fatandcurious_podcast