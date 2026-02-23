PLAYLISTS DE CHERCHEURS

Playlist de chercheur·es, le podcast qui donne de la voix aux sciences ! Des chercheuses et chercheurs sélectionnent trois morceaux qui résonnent avec leur sujet de recherche pour un papotage scientifique en musique.

Une série et production Exploreur – Communauté d’universités et établissements de Toulouse. Coordination et suivi éditorial : Clara Mauler, Eva Bouloux et Manon Aubin. Coproduction et réalisation avec Campus FM : François Berchenko et Thomas Delafosse. Visuel : Delphie Guillaumé.

