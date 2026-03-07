Le Forum de la Recherche à l’Université Toulouse Jean-Jaurès

Avec la participation de :

– Quentin Lacombe et Pablo, étudiants en médiation scientifique, technique et patrimoniale.

– Rejane Delsey, enseignante chercheur à l’IUT de Blagnac.

– Benjamin Marquebielle du laboratoire Traces.

– Perrine Siguier – LNPL.

– Elodie Herrero chargée de com au CPRS.

– Nicolas Bianchi, maître de conf. en littérature française.



Depuis 2022, le Forum de la Recherche est devenu un rendez-vous biennal repéré, qui offre à la communauté universitaire un moment festif de découverte et d’échanges autour des sciences ALL et SHS.

Placée sous le thème « La Recherche Grandeur Nature », cette édition met en lumière le foisonnement des sujets et la profusion des projets portés par des spécialistes en Arts, Lettres et Langues et en Sciences Humaines et Sociales.

Enregistrements et entretiens menés par François BERCHENKO durant la 3ème édition du Forum de la Recherche qui se tenait le 6 février 2026 à la Maison de la Recherche de l’Université Toulouse Jean-Jaurés.

Un programme radiophonique produit par Campus FM à Toulouse,

pour la série UNIVOX, diffusée sur le réseau national Radio Campus France

