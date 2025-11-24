Nouvelle émission : Tapage à tous les étages

Nouvelle émission sur CampusFm



Barbara déambule dans les couloirs de son immeuble et s’invite avec son micro dans les appartements de ses voisin.es. Des rumeurs disent que des fantômes se baladent la nuit, cela n’empêchera ni les rencontres ni les fêtes de se produire ici. De nombreuses personnalités atypiques logent dans ce bâtiment, plongez dans ce podcast pour les découvrir. Une série produite par Romane et Captain Señor Mouse diffusée tous les derniers lundis du mois à 22h.