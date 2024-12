L’écho des passés c’est des entretiens, des chroniques, des actus pour vous emmener à la découverte du passé à travers toutes ses dimensions : l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie. Une émission préparée et présentée par Benjamin Marquebielle et Sandra Péré Nogues, accompagnés de Julien Foltran, Laura Maréchal et Ruddy Paineau.

Réalisation : François Berchenko et Thomas Delafosse.

Diffusion : tout les derniers mercredi du mois à 17h