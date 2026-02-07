Nouvelle émission : FLASHVEG

Une nouvelle émission trois fois par mois sur les ondes de campus FM,

La nutrition végétale, sous forme de flashs de 12 minutes, avec Lou, bénévole à AVF ( Association Végétarienne de France ), végane depuis 17 ans et titulaire du DU de la Sorbonne sur les alimentations végétariennes.

En plus des sujets habituels sur les protéines, le fer, le calcium, elle aborde les grandes questions :

« Qu’est-ce qu’une alimentation végétale bonne pour la santé, bonne pour le porte-monnaie et bonne pour la planète? »

« Quelle astuces de cuisine pour faire vite et bien? Par où commencer? Et toujours sans jugement et avec une bonne humeur communicative! »

À retrouver les mardis à 10 h et samedis à 11 h sur le 94 fm et en replay sur le Vodio de campusFM.