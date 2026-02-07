Starting blocks : SHAKEEB ABU HAMDAN hors-champ de concert n.15

Dans les coulisses des balances et de l’installation. Ingénieur du son, artiste et musicien libanais/britannique basé à Paris.

shakeebabuhamdan.com

Caisses claires, tambours, cloches et cymbales augmentées et amplifiées.

Mégaphones modifiés, transducteurs de surface, sampler, microphones et pédales d’effet.

Structures lâches, accidents génératifs, improvisation, instabilités, manipulations, feedbacks et interactions imprévisibles.

Avec la participation de Shakeeb ABU HAMDAN, à la batterie, cloches et cymbales, transducteurs de surface, microphones, sampler, effets, mégaphones modifiés et autres dispositifs électroniques, ainsi que la particpation active et indispensable de Nicolas SENTENAC, régisseur son et lumière, à l’installation, sonorisation et mise en lumière.

–

Un documentaire audio d’anthropologie sonore et musicale de François BERCHENKO musiquesmodernes.free.fr

Enregistrements et entretiens menés par François BERCHENKO à la salle « Le Vent des Signes », à Toulouse, le mercredi 17 décembre 2025 entre 16h et 19h.

Merci à Gérôme BLANCHARD et Bruno BOUYRAT du GMEA, Nicolas SENTENAC et Anne LEFEVRE du Vent des Signes.

www.gmea.net/

www.leventdessignes.fr/

—

Photo : ShakeebAbuHamdan ©GeromeBlanchard-11

———————

Starting Block l’émission

Le rendez-vous hebdomadaire dédié aux musiques émergentes, à retrouver chaque vendredi sur les radios Campus de France

Chaque semaine, une Radio Campus vous invite à découvrir les groupes, les salles, évènements et projets musicaux émergents de son territoire à travers une exploration radiophonique de 30 minutes chrono. Du groove phocéen au punk orléanais via le rock ‘n roll de Rennes, prenez le bon départ à l’écoute de Radio Campus pour cette course d’orientation inédite dans le son d’aujourd’hui!

Infos & podcasts www.radiocampus.fr/emission/starting-block

——————————————————

RADIO CAMPUS FRANCE

Radio Campus France est le réseau des radios associatives, libres, étudiantes et locales fédérant 30 radios partout en France.

NOUS SUIVRE | FOLLOW US

www.radiocampus.fr

Insta @radio_campus

NOUS ÉCOUTER | LISTEN

Site, webradios et podcasts

www.radiocampus.fr