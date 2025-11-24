Nouvelle émission : Et beh c’est bien

Une nouvelle émission diffusée sur Campus Fm un vendredi par mois de 10h à 11h et rediffusé le lundi de 16h à 17h.

« Dans Et beh c’est bien je souhaite inviter des artistes et artisans à parler de leur vision de la créativité. Le podcast accueille tous les arts et artisanats. Parler de créativité avec eux est un moyen de comprendre les démarches artistiques diverses, mais aussi d’ouvrir la discussion sur les difficultés que peuvent rencontrer les artistes et artisans dans leurs processus créatifs (syndrome de l’imposteur, page blanche, perfectionnisme…). C’est aussi l’occasion de mettre l’art et la culture au centre comme quelque chose d’essentiel au développement de notre esprit critique, de notre bien être, de l’ouverture au monde et à soi-même. Un moyen de faire le lien, de dénoncer, de faire vivre nos idées. »



Une émission présentée par Lorna Grammatico