Starting Block : l’émission

Enregistrements et entretien menés par François BERCHENKO à la salle « Le Vent des Signes », à Toulouse, quartier saint Cyprien l’après-midi du jeudi 2 octobre 2025 durant l’installation et les balances du solo intitulé « Mouvements fantômes, membres miroirs » proposé par Alexis DEGRENIER et le GMEA en partenariat avec Le Vent des Signes et Un Pavé dans le Jazz.

Avec Alexis DEGRENIER aux percussions, aux mécaniques, objets amplifiés, peaux, résonateurs, pierres, bois, frottements, battements, corps, mains, réveils contrôlés, cercles et métronomes.

Un documentaire radiophonique de François BERCHENKO.

Alexis DEBREBIER © Mehdi Benkler

