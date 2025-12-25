CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE CAMPUS FM TOULOUSE



Chères adhérentes, chers adhérents de Campus FM,

L’assemblée générale de l’association Radio Campus Toulouse prévue le 27 novembre dernier n’a pu se tenir faute de quorum. Elle est reportée au :

Jeudi 15 Janvier 2026

à 18h30

à La Turbine, tiers-lieux étudiant de la Cité Internationale Université de Toulouse

17 Rue Sainte-Catherine, 31400 Toulouse

Il est important que vous soyez présent·es à ce temps associatif ou que votre voix soit représentée par procuration. Nous comptons sur vous, car c’est avec vous que nous définissons et validons le projet associatif de la radio !



L’ordre du jour de l’assemblée générale :

1. POT D’ACCUEIL / BUFFET (offert par l’association)

2. BILAN MORAL

3. BILAN FINANCIER

4. PERSPECTIVES POUR L’ASSOCIATION

5. ÉLECTIONS

7. TEMPS D’ÉCHANGE



Nous vous rappelons que pour pouvoir voter à l’assemblée générale, vous devez être à jour de cotisation. Il est encore temps de régler votre cotisation sur

helloasso, ou par chèque ou espèces en arrivant à l’AG.

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter par un·e mandataire (si vous êtes à jour de votre cotisation, tout comme le mandataire). Vous trouverez en pièce jointe une procuration à compléter et à signer.

L’association compte sur votre présence.

A bientôt,

Le conseil d’administration