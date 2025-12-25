« Entre deux cours » : une émission qui part à la découverte de vos pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur !
À retrouver un jeudi par mois à 11h sur Campus94Fm et Vodio :
« Entre deux cours » est une émission proposée par le SiUP (Service inter-universitaire de Pédagogie de la Communauté d’universités et d’établissements de Toulouse).
Nos objectifs ?
- Valoriser les initiatives pédagogiques innovantes portées par des enseignant-e-s, des équipes pluridisciplinaires et des ingénieur-e-s pédagogiques au service des étudiant-e-s et de leur apprentissage.
- Partager des retours d’expérience, des défis relevés et des solutions imaginées pour répondre aux enjeux actuels de l’enseignement supérieur.
- Inspirer les acteurs et actrices de l’enseignement supérieur à oser l’expérimentation et à s’engager dans des projets transformateurs.
- Créer du lien entre les établissements, les disciplines et les acteurs et actrices du territoire pour construire ensemble l’enseignement supérieur de demain.
« Entre deux cours » est le reflet d’un enseignement supérieur en mouvement, où chaque projet, aussi modeste soit-il, contribue à dessiner les contours de l’université de demain.
+ d’ infos : https://sia.univ-toulouse.fr/node/456150
Une émission en partenariat avec la Comue (Université de Toulouse) et le SiUP (Service inter-universitaire de Pédagogie de la Communauté d’universités et d’établissements de Toulouse).