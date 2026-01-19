Starting Block : l’émission – BERLIN ALEXANDERPLATZ

Toulouse, après midi du vendredi 21 novembre 2025, quartier de la Place St Pierre, auditorium de Saint-Pierre des Cuisines.

Concert des solistes de l’ensemble Mosaik de Berlin et des départements d’art dramatique et de composition électroacoustique du conservatoire de Toulouse.

Hors Champ de concert et vestibule sonore n°14.

Dans les coulisses de l’installation et des balances.

Un documentaire radiophonique d’anthropologie sonore et musicale

par François BERCHENKO musiquesmodernes.free.fr

Entretiens avec Mathieu Guillin, ingénieur du son et compositeur, Bertrand Dubedout, directeur artistique de ByPass – Forum de la Création Musicale #11

Avec la participation de Chatschatur Kanajan au violon et Simon Strasser au hautbois et cor anglais et de l’ensemble Mosaïk ainsi que la participation des Étudiantes et étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse

Prises de sons réalisées en bord de Garonne à l’ Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, à Toulouse, durant la fin d’après midi du vendredi 21 nov 2025 à l’occasion du filage et de la répétition générale de la soirée BERLIN ALEXANDERPLATZ proposée dans le cadre de la programmation de ByPass – Forum de la Création Musicale #11

Entretiens et interviews enregistrées durant la matinée et fin d’après midi du mardi 25 nov. 2025 durant la masterclass d’improvisation générative proposé aux étudiants de Music Halle à la sale Le NEUFNEUF en vue d’une restituion le soir même au public du festival ByPass.

