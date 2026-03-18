STARTING BLOCKS – ETENESH WASSIE TRIO, hors-champ de concert N°17

Toulouse, 8 Rue du Faubourg Bonnefoy, Centre culturel Bonnefoy.

Après-midi du vendredi 20 février 2026.

Etenesh Wassié Trio. Hors Champ de concert et vestibule sonore n.17.

Les coulisses de l’installation et des balances.

Avec la participation de Mathieu Sourisseau, au téléphone et guitare basse acoustique, Etenesh Wassié au chant, Sébastien Bacquias à la contrebasse et Fabien Duscombs à la batterie; ainsi que la participation active et attentive de l’équipe des régisseurs son et lumière.

freddymorezon.org/catalogue/mathie…esh-wassie-trio/

Un documentaire radiophonique d’anthropologie musicale et sonore de François BERCHENKO. Enregistrements et entretiens menés par François BERCHENKO à la grande salle du Centre Culturel Bonnefoy à Toulouse, l’après-midi du vendredi 20 février 2026 durant les balances du Trio Etenesh Wassié en vue du concert qui s’y tiendrait le soir même. Merci à Nicolas Favier de La Centrifugeuse pour la mise en relation, les facilités et son efficacité.

Production : Campus FM, François Berchenko

musiquesmodernes.free.fr

www.campusfm.net

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Starting Block l’émission

Le rendez-vous hebdomadaire dédié aux musiques émergentes, à retrouver chaque vendredi sur les radios Campus de France

Chaque semaine, une Radio Campus vous invite à découvrir les groupes, les salles, évènements et projets musicaux émergents de son territoire à travers une exploration radiophonique de 30 minutes chrono. Du groove phocéen au punk orléanais via le rock ‘n roll de Rennes, prenez le bon départ à l’écoute de Radio Campus pour cette course d’orientation inédite dans le son d’aujourd’hui!

Infos & podcasts

www.radiocampus.fr/emission/starting-block

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