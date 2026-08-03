Radio Toc toc – Bordeaux 17 au 19 Juillet

Radio Toc toc est le média du festival de la Maison Toc toc, collectif bordelais créateur de fêtes dans l’espace public, qui a eu lieu du 17 au 19 juillet.

Pour sa 5ème édition, le festival s’est déroulé en itinérance dans des quartiers de Bordeaux-sud et la radio a vagabondé au gré des installations pour donner voix à ces différents territoires. Sont venu.es au micro des habitant.es, des professionnel.les travaillant à des projets et dans des lieux socio-culturels, des artistes pour témoigner et discuter de leur pratique et de leur rapport à l’espace public.

Le vendredi, la radio s’est installée Rue des Douves pour parler des lieux et des initiatives qui animent cette rue du quartier des Capucins. Le festival accueillait le spectacle de la Cie l’Escarpée 60 ans d’écoute, sur le Planning Familial, l’occasion d’une rencontre croisée entre la compagnie et des travailleuse et bénévole militante du Planning.

Le samedi, la radio a investi le quartier belcier, place Ferdinand Buisson, pour discuter du rôle de l’art et des fêtes dans la vie d’un quartier. Notamment en questionnant la pratique de la musique avec la présence d’artistes musiciens de fanfares.

Le dimanche, la dernière émission s’est déroulée au Parc Carle Vernet dans une atmosphère toute paisible pour écouter le collectif Toc toc évoquer son lien au territoire que le festival a investi pendant ces 3 jours.

Une radio éphémère qui a piraté (mais pas tout à fait non plus) les ondes de Campus FM à Toulouse et la Clé des Ondes à Bordeaux pour donner voix en direct à ce festival Toc toc. Qui s’est également réalisée grâce à la collaboration de Radio Douves, web radio du Marché des Douves.