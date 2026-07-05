Les Siestes – Du 25/06 au 28/06



Les siestes auront lieux ce week-end à Toulouse, pour en savoir plus :

https://www.les-siestes.com



L’Heure des Siestes c’est la mensuelle du festival toulousain Les Siestes (Électroniques). Une invitation à découvrir des artistes, des genres et des esthétiques étonnantes. Nos émissions partagent des instants passés et à venir ensemble. Depuis 2002, Les Siestes proposent chaque année des expériences musicales hors-cadre, notamment notre festival gratuit, diurne et en plein air. On vient pour entendre, dans les conditions les plus accessibles possible, ce que la musique a de plus aventureux. Une intention simple : provoquer des rencontres inattendues entre des publics et des musiques. Crédits visuel graphisme : © design graphic : Marie-Mam Sai Bellier (Diorama Type Partners / Bye Bye Binary) 3D : Baptiste Poligné