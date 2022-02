Les radios du réseau Radio Campus France scrutent en permanence la faune et la flore de leur territoire et tendent chaque semaine leurs micros aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et des campus de France. Une radiographie bouillonnante et itinérante de l’écosystème étudiant.

– Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens, à retrouver le jeudi à 16:00 sur Campus FM pour la saison 2021-2022.

