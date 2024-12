Réveil Créatif – Jeanne Candel

« Le théâtre pour secouer la beauté »

Réveil Créatif vous donne rendez-vous le Vendredi 20 décembre, dès 8h30 au Théâtre Garonne pour une rencontre inspirante avec Jeanne Candel.

« Depuis plusieurs années, mon travail de recherche théâtrale et musicale s’ancre dans l’idée d’un décloisonnement des formes et des disciplines. J’aime aborder le plateau comme étant un grand corps écorché qui donne à voir les tumultes de l’âme et les soubresauts des passions humaines. (…) Coudre ensemble toutes ces inspirations, montrer les cicatrices de leur entremêlement pour créer une polyphonie de sens et d’émotions, secouer la beauté » [Jeanne Candel – extrait du dossier de présentation de Fusées]

D’origine toulousaine et formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Jeanne Candel a cofondé la compagnie la vie brève, au sein de laquelle elle crée à partir d’improvisations une forme de théâtre musical aux multiples variations. Depuis 2019, elle codirige à Paris le Théâtre de l’Aquarium.

Cette rencontre aura lieu au Théâtre Garonne, 1 Av. du Château d’Eau, 31300 Toulouse, Vendredi 20 Décembre à 8h30.

Entrée libre mais avec inscription obligatoire

L’événement sera retransmis en direct sur Campus FM (94) www.campusfm.net

Et sera ensuite disponible en podcast.