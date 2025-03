Simulation de mission sur mars : une expérience scientifique, une aventure humaine.

Comme neuf autres équipages de l’ISAE-SUPAERO avant eux, sept étudiants ont pris part cet hiver à une simulation de vie martienne dans le désert de l’Utah, aux États-Unis. Une expérience qu’ils ont préparée tout au long de leur première et deuxième année à l’Institut. Et un vrai plus dans leur cursus, tant sur le plan de l’aventure humaine que sur celui de la recherche scientifique.

Un compte rendu audio quotidien du projet est en écoute sur Campus94Fm à 7h50 jusqu’au 19 mars (réalisé sur place par une participante du projet)

Crédit photo : MDRS – équipage 293

