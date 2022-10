Daniel V. présente V. sur mesure : “Derrière les platines et la table de mixage, là où j’aime être et poser du vinyle sur ces plaques tournantes que l’on disait vieillissantes, mais qui jamais ne s’éteignent vraiment, j’adore en faire sortir une sorte d’éclectisme musicale qui se fond sur un savant mélange des genres. Avec un souci de cohérence où prédominent le plus souvent les sonorités mélodiques du jazz et de la soul.”

– un nouveau programme de la saison 2022-2023 à retrouver un vendredi sur deux à 22.00 sur Campus FM.