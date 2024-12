Love me tender – Appel à participant.e.s

La Cave Po’ vous convie à la prochaine édition de Love me Tender, qui se déroulera les 14 et 15 février 2025 !

Chaque année, pour célébrer l’amour, Love me Tender vous offre 24h de lecture radiophonique de lettres d’amour en direct de la Cave Poésie et sur les ondes.

Nous sommes à la recherche de voix pour interpréter ou accompagner des textes de tous types, de toutes les époques, de toutes les formes.

Célébrons l’amour de toutes les façons, si vous le voulez bien, que cet amour soit vécu seul·e ou à plusieurs, réciproque ou unilatéral, qu’il traverse les frontières, les genres et les orientations, qu’il soit secret, interdit ou pleinement assumé…

Nous invitons toutes les voix à s’exprimer, pour faire résonner des histoires d’amour,

qu’elles soient tragiques ou heureuses !

Venez partager une lettre écrite pour une personne qui nous écoute, une lettre que vous avez reçue ou découverte, ou encore un message que vous prévoyez d’envoyer un jour. Vous pouvez aussi lire une correspondance d’un·e auteur·e qui vous touche. Si vous manquez d’inspiration, nous serons ravi·es de vous suggérer des textes à découvrir !

Chaque participant·e choisit de lire un extrait ou l’intégralité d’une correspondance. Seul·e ou à plusieurs; narratif ou musical, libre à vous de choisir la manière de faire résonner ce texte dans le cœur de nos auditeurices et de notre public…

Pour faire partie de la super méga géniale programmation :

Envoyez un petit mot d’amour à Alexis à l’adresse lovemetender.cavepo@gmail.com