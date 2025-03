Dégenrez-vous l Emission spéciale

« Déconstruire les différences de genre »

A ne surtout par rater ce mardi 04 mars de 12h à 13H à la Cafet’ le Théorème.

Une émission spéciales présentée par Emma Coffart, animatrice de l’émission Dégenrez-vous accompagnée de Hélène Colineaux, Docteur en épidémiologie.

« La chercheuse, Hélène Colineaux, nous invite à envisager le corps et la biologie comme des entités dynamique, évolutive et construites. Cette émission est l’occasion de découvrir son travail, d’explorer la notion de genre en temps que phénomène structurel et systémique et d’interroger son impact dans le domaine de la biomédecine. »