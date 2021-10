L’univers radiophonique de Roger Moore at 50 est vaste, presque sans limites : de la pop, du rock psychédélique, du krautrock, de la musique électronique, de la synth-pop et du new-wave, caractéristiques des années pendant lesquelles Roger Moore incarnait James Bond.

Laissez-vous bercer par la mélodie de vinyles, découvrez des interviews et quelques performances live. The show is in English!

– un programme de DJ Michael Lonsdale à retrouver un dimanche sur deux à 12.00 sur Campus FM pour la saison 2021-2022 avec Radio Campus Montpellier.

Plus d’infos & replays :

www.radiocampusmontpellier.fr/emission/roger-moore-at-50/