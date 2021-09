Résonance sonore est une rencontre autour de thématiques historiques, sociales, environnementales ou sportives. On y traite de sujets peu médiatisés et ayant comme point de départ l’Occitanie, même s’ils peuvent parfois transcender le territoire.

Documentaires, reportages ou portraits sonores, Résonance Sonore s’articule en plusieurs formats. Ainsi, “Sportive” peint le portrait d’athlètes féminines de la région qui rayonnent au niveau national et international, “Sur les chemins de l’exil” brosse la vie d’exilés espagnols et de leurs descendants, “Quartier de vie” aborde des initiatives citoyennes pour une société plus solidaire. Enfin, “Parlons Nature” est un bol d’air frais à respirer entre biodiversité et initiatives écologiques.

– un programme d’Agnès Gontier à retrouver un lundi sur deux à 12.00 sur Campus FM.

