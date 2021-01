Le nouvel album de Robohands, “Shape”, vient de sortir. Un album aux sonorités arrondies et chaleureuses, à l’image de la pochette de l’album, et aux inspirations Library Music des années 70.



La Library Music



Plus qu’un style de musique, la Library Music, “bibliothèque musicale” en français, est tout un monde. C’est une musique fonctionnelle, des disques d’illustration sonore composés souvent anonymement pour les films, les reportages, les émissions radiophoniques et télévisuelles. Elle connaît son âge d’or dans les années 60 et 70, en Angleterre avec des labels comme De Wolfe, KPM et Chappell. La Library Music est ensuite massivement samplée, car libre de droits, participant ainsi à la montée en puissance du rap. C’est de cet univers que s’inspire Robohands dans son dernier disque.

De Wolfe – Heavy Truckin’ Label A

Robohands ou Andy Baxter



Car, oui, alors que le nom laisse à croire qu’il cache un groupe, il n’en est rien. C’est en fait une seule personne, un génie de la musique du nom d’Andy Baxter. En quoi Andy est un génie ? Il a ça de spécial que c’est un artiste multi-instrumentistes. Aussi à l’aise à la guitare qu’à la basse ou encore au clavier et à la batterie, le musicien est au four et au moulin. Ce qui ne l’empêche pas d’être accompagné d’autres artistes aux vents et aux cuivres sur son album.



Shape



Comme le suggèrent donc ses inspirations Library Music, Shape est un véritable album d’ambiance dont les basses nous rappellerons sans forcer la musique de BadBadNotGood. Sa pochette fait elle-même partie de l’expérience musicale, puisque cette image atypique à la fois rétro, classe et très colorée, nous mettra dans les bonnes conditions pour apprécier la musique. Oscillant entre jazz et hip-hop instrumental, c’est donc un véritable univers de sonorités vintages chaleureuses qui s’offrent à nous. C’est un album détente qui accompagnera parfaitement votre café du matin. “We’re from Nowhere” extrait de cet album, est à retrouver dans la playlist de Campus FM.

– Florian L’Henry pour Campus FM