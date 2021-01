Toutes les semaines, le choix de notre programmateur musical, Thomas Delafosse. Cette semaine : “Out The Safari” par Kev Brown & J Scienide issu de l’album “Stray From The Pack” sorti sur Fat Beats Records le 8 janvier 2021.



Plus d’infos :

www.fatbeats.com/products/kev-brown-j-scienide-stray-from-the-pack-digital