Créé début 2018, J’y suis j’y reste prend d’abord la forme d’une mini-série en vidéo qui s’intéresse au droit à la ville à Toulouse et ailleurs sur trois saisons.



Divers sujets d’actualités sont abordés : écologie, accès aux logements et aux transports, fractures sociales, occupation de l’espace, gentrification… par le prisme de la ville où nous vivons, Toulouse, mais aussi via une analyse nationale et internationale.



Pour la saison 4, J’y suis j’y reste propose un nouveau format, radiophonique : un sujet, un invité, trente minutes d’émission à retrouver un mercredi par mois à 17.00 sur les ondes de Campus FM.



– un programme co-animé par Marie Attard, Paul de Bary et François Piquemal.

Les livreurs à vélo (S04-E01)

De plus en plus nombreux à Toulouse et ailleurs, ils sillonnent les rues de plus en plus vite pour des salaires de plus en plus bas. Mais qui sont ces livreurs à vélo ? Parler avec eux c’est découvrir un monde avec ses propres règles, ses propres territoires, ses zones blanches, ses rixes mais aussi les amitiés, la confiance, la solidarité et l’entraide mutuelle. Comment créent-ils un rapport de force face à ces multinationales numériques ?



L’équipe de J’y suis j’y reste fait le point avec Yohann Taillandier, secrétaire du syndicat des livreurs ubérisés toulousains dans les studios de Campus FM.

