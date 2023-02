Campus FM et le centre culturel Bellegarde présentent RadioPhonie, carte blanche aux animateurs des programmes de Campus FM. Un nouveau rendez-vous régulier pour aller à la rencontre des auditeurs de la radio dans Le Cube, auditorium du Centre culturel Bellegarde.

Mercredi 9 novembre 2022, de 19h à 22h, Le Nid de Pie invitait l’émission ‘H1000 Écoute la montagne elle te parle’, l’association Nature en Occitanie, la marque toulousaine Nach et le laboratoire FRAMSEPA.

« Le nid de pie » – créé en octobre 2018 – est entièrement consacré au monde animal avec une chronique, une interview d’un ou deux intervenant.e.s et des conseils lectures pour aller plus loin.

Plusieurs projets en découlent, comme la réalisation de conférences grand public, la rédaction de livre ou et la création d’une émission de radio.

L’émission est présentée par Agatha Liévin-Bazin, créatrice de l’émission Le nid de pie, docteure en éthologie et vulgarisatrice scientifique.

Pour cette édition animale de “Radiophonie”, les intervenantes et intervenants suivants prennent le micro :

> Patrick Avakian : Créateur de l’émission radio H1000 Écoute la Montagne elle te Parle, diffusée sur une quarantaine de stations locales, qui propose aux auditeurs une randonnée sonore.

Entre reportage et création sonore, il nous livre la poésie des sentiers et les sons de nos sous-bois.

> Maxime Belaud : Chargé d’étude Mammifères au sein de l’association Nature en Occitanie. Il vient présenter un animal discret et méconnu qui rôde dans nos Pyrénées et dont il assure le suivi : le chat forestier.

> Nadia Koch : Co-fondatrice de la marque de vêtements, d’accessoires et de bijoux Nach. Créée en 2011 avec sa sœur illustratrice Nancy, la marque toulousaine Nach place l’animal au cœur de toutes ses créations et s’engage auprès d’associations de protection.

> Lucie Schneller-Lorenzoni, doctorante en histoire au laboratoire FRAMESPA (UMR-CNRS 5136), à l’université Toulouse-Jean Jaurès. Elle nous présente ses travaux de recherche qui portent sur la violence entre les animaux humains et non-humains à Toulouse au XVIIe-XVIIIe siècle.

> DEUCE, DJ, producteur et animateur radio du UNIKRADIOSHOW sur CAMPUS FM, DEUCE propose une musique qui en appelle autant à l’onirisme qu’au rythme.

Pour RadioPhonie, il nous propose un dj set ambiant naturaliste mélangeant sons d’animaux et musique environnementale

