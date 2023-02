Campus FM et le centre culturel Bellegarde présentent RadioPhonie, carte blanche aux animateurs des programmes de Campus FM. Un nouveau rendez-vous régulier pour aller à la rencontre des auditeurs de la radio dans Le Cube, auditorium du Centre culturel Bellegarde.

Jeudi 19 janvier 2023, de 19h à 22h, Le Pouls à 120 invitait Julian Babou.

Le Pouls à 120 est une émission à la fois musicale et culturelle aux sonorités disco, afro-funk et groove. Né sur Radio Booster (radio FMR), le projet s’installe dans le studio de Campus FM en direct un dimanche sur deux de 18.00 à 19.00.

Pour cette édition de RadioPhonie consacrée au Maloya réunionnais, Julian Babou prend le micro :

Né à Saint-Malo, de parents réunionnais, Julian Babou fait refléter dans sa musique à la fois ses origines (Asie, Grèce, Inde et Europe) et ses influences (jazz, funk, hip-hop, musique africaine).

Il s’agit là d’une relecture, somme toute, très personnelle du Maloya, musique à base de chants et de percussions née durant la période de l’esclavage et prohibée jusqu’à très récemment, et du séga, musique folklorique plus « pop ». Les rythmes abordés ici en sont une déclinaison et sont parfois métissés des couleurs sud-américaines, africaines ou occidentales.



