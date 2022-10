Contrebande est réservée à tous les cinéphiles ou grands curieux. Chaque épisode se consacre à un thème (films, cinéastes, périodes) en lien, ou non, avec l’actualité cinéma. Au programme, des critiques et des débats autour des dernières sorties, mais aussi des interviews avec des personnalités du 7e art, ou encore des décryptages de grand classique.

Contrebande revendique une grande affection pour le bis, l’horreur, le gore, le fantastique, le polar et l’érotisme, soit tous les genres qui s’éloignent d’un certain académisme. Attention, mauvaise foi et coups de gueules sont au rendez-vous.

– un nouveau programme de la saison 2022-2023 animé par Axel Millieroux à retrouver sur Campus FM.