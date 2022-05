Campus FM et le centre culturel Bellegarde présentent RadioPhonie, carte blanche aux animateurs des programmes de Campus FM. Un nouveau rendez-vous mensuel pour aller à la rencontre des auditeurs de la radio dans l’auditorium du centre culturel.

Mardi 24 mars de 20.00 à 23.00, “Décollage imminent” invite Les Siestes électroniques & Bel Air Festival.

En 2022, Les Siestes Électroniques, festival de musiques aventureuses, célèbrent leurs 20 ans à Toulouse au jardin de Compans-Caffarelli du 23 au 26 juin.

Bel Air Festival vous donne rendez-vous les 1, 2 et 3 juillet 2022 pour une sixième édition entourée par les tournesols et les Pyrénées avec une programmation dans laquelle se mêlent la scène musicale électronique locale, nationale et internationale. De la musique électronique, mais pas que pour une aventure humaine, culturelle et éco-responsable !

Infos pratiques :

Centre culturel Bellegarde

17 rue Bellegarde – Toulouse (métro Jeanne d’Arc)

. Événement tout public

. Entrée gratuite

– en partenariat avec le centre culturel Bellegarde