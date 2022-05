Avec Vivien Gorse

Avant l’invention de l’imprimerie en Occident, il fallait bien faire tourner les préceptes de Jésus-Christ via le premier et plus grand best-seller de l’humanité : la Bible ! Ce sont les moines qui s’y sont collés et qui, par fatigue ou fantaisie, ont parfois remanié un poil les dires de Pierre ou de Mathieu. Or, pour entreprendre ce travail fastidieux, qui nous vaudrait probablement aujourd’hui une tendinite de compétition, il fallait un atelier à ces copistes endurants – ainsi naquit le Scriptorium ; mot latin dérivé du verbe “scribere”, traduisible par le verbe “écrire”. Saut dans le temps : nous ne sommes plus au Moyen-âge, dans le scriptorium d’une abbaye mais à Toulouse en 1968 aux côtés de André Vernette et Bernard Arin qui vont ouvrir, à la demande du directeur des Beaux-Arts, Le Scriptorium de Toulouse – un Atelier graphique, principalement porté sur la typographie et la calligraphie. De nombreuses typos y seront inventées et de nombreuses récompenses attribuées. Pour un néophyte, il est un peu étrange de concevoir cette émulsion qui agita le Scriptorium autour de la lettre – ce symbole, proprement humain, vecteur de signifiant, empreint de sensibilité, d’un penchant esthétique, parfois même d’une idéologie politique. Et pourtant, la lettre est partout, la matière textuelle omniprésente, son expression graphique quotidienne – alors pourquoi ne pas s’y intéresser de près ? C’est bien de typographie dont nous allons parler ce midi, de graphisme et d’édition.

Et qui pour en parler le mieux que Pépite, le studio de design graphique à l’origine du Festival Figurée qui fête cette année sa troisième édition. Un festival hybride, curieux et interactif qui va se tenir du 9 au 15 mai dans le quartier de Bonnefoy. L’occasion de mettre les deux pieds dans l’univers des mots-images et de, peut-être, s’initier à la sérigraphie ! Et avec moi pour en parler, j’ai le plaisir d’accueillir Vivien Gorse.

Je ne terminerai pas cette émission avec mes mots, mais je prêterai ma voix à Caroline Dath aka Camille Circlude, membre du collectif Bye Bye Binarie évoqué en amont dans l’émission. Et pourquoi ce choix de ma part – parce que dans cet article publié sur le site typo-inclusive.net et intitulé “La typographie comme technologie du post-binarisme politique”, auquel j’emprunte la citation à venir, iel ouvre grand les portes des possibles et sous-tend la manœuvre utopique qui habite le langage et sa graphie.

J’ouvre les guillemets : “Cette dissémination des nouvelles formes typographiques relève d’une urgence et d’une nécessité existentielles, dans la mesure où elles offrent de rendre visible des existences post-binaires dans l’espace partagé de la langue, alors même que l’Académie française se crispe et que le ministre de l’Éducation nationale en France interdit officiellement par circulaire l’utilisation du point médian[11]. Que la contamination ait lieu par le sol, par irrigation souterraine, ou par les airs, par pollinisation, elle s’opère. Insaisissable. Inarrêtable.”

Merci Vivien Gorse pour votre présence dans le studio de Campus Fm. Je rappelle que le festival figuré.e démarre lundi 9 mai et se poursuit jusqu’au dimanche 15. Pour retrouver le programme, ça se passe sur votre site edition3.figure-e.com. On peut également vous retrouver sur les réseaux, fb et instagram. Merci François Berchenko à la technique. Une émission à retrouver en replay sur le site www.campusfm.net. On se retrouve mercredi prochain pour la deuxième émission en partenariat avec la médiathèque José-Cabanis, une émission ouverte au public – rendez-vous donc à 12.00 dans le pôle actualité pour aborder la question du genre dans les bibliothèques avec Max Junqua.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.

Plus d’infos :

https://edition3.figure-e.com/