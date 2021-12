Campus FM et le centre culturel Bellegarde s’associent pour une expérience sonore : RadioPhonie, carte blanche aux animateurs des programmes de Campus FM en public dans l’auditorium du centre culturel.

RadioPhonie / Part#2 :

Jeudi 9 décembre à partir de 19.30, Le gramophone (Jali Flora) invite Bon-Ton Roulay. Diffusée en direct sur les ondes de Campus FM de 20.00 à 21.00.

Avec Camille et sa brasserie Ticat (bières artisanales à petits prix), et une bourse aux vinyls par Soul Rhythms – Vinyl Shop.

Line-up

20.00 – 21.00 : Jali Flora

21.00 – 22.00 : Bon Ton Roulay

22.00 – 23.00 : Jali Flora & Bon Ton Roulay

JALI FLORA

Il y a 17 ans, aux détours d’une interview, Jali Flora s’est lancée dans l’aventure radiophonique avec Campus FM en commençant par la création sonore autour de la thématique des femmes.

Musicienne dans la troupe percussive de Samba Résille, elle tombe en amour pour les musiques brésiliennes et part au Brésil pour approcher de plus près ces musiques. Elle prend alors l’antenne avec l’émission “Tudo Bem !” consacrée à un voyage autour du bouillonnement musical brésilien (funk carioca, MPB, forro, samba-enredo, blocos afro).

Jali Flora est une véritable glaneuse de sons venant du quatre coins du globe, elle poursuit donc son périple radiophonique avec “Le Gramophone”, émission bi-mensuelle en direct de 20.00 à 21.00 sur Campus FM, où elle propose des sélections musicales allant du funana à la rumba congolaise en passant par le maloya kabaré, le tsapiky malgache ou le chaâbi algérien entre autres. Ses oreilles sont constamment à l’affût de la sono mondiale lui provoquant parfois des insomnies audiophiles autour du microsillon !

Depuis quelques années, elle sort ses bacs de vinyles pour partager tous ses trésors musicaux et, en tant qu’amoureuse du dance-floor, son objectif est de faire frétiller les jambettes.

BON-TON ROULAY

Collectionneur de disques de musique afro (principalement africaines et antillaises), animateur radio depuis une quinzaine d’année, Bon-Ton Roulay a fait ses armes en tant que selector à Toulouse au sein du collectif de dj’s et organisateur de concerts “Kalakuta Production”.

Initiateur avec Mr Boom des soirées “Africa Shock” qui mêlent sons electros occidentaux et musique africaine vintage, il a tenu entre 2016 et 2020 une boutique de disques, Soul Rhythms Records, et continue à partager ses découvertes musicales à travers des mixs en ligne, des soirées et d’autres projets autours des musiques dites tropicales. Collaborateur occasionnel de la newsletter mensuelle “La discothèque africaine” consacrée à l’actualité des musiques africaines d’hier et d’aujourd’hui, aux côtés d’autres diggers, Bon-Ton Roulay est également membre actif du projet “Les Cocos Chewis”, caravane soundsystem tropical, et le festival “Rebola Na Pista” basé dans le Tarn.

Les sélections de Bon-Ton Roulay à base de vinyles vous font voyager entre l’Afrique et les Antilles des années 60/70, dans des styles variés comme l’afrobeat nigérian, le ska jamaïcain, le compas haïtien, le semba angolais, le highlife ghanéen, le soca trinidadien ou encore le gwo-ka guadeloupéen.

Infos pratiques

. Centre culturel Bellegarde

17 rue Bellegarde – Toulouse (métro Jeanne d’Arc)

. Événement tout public

. Entrée gratuite

. Pass sanitaire obligatoire

– en partenariat avec le centre culturel Bellegarde

Plus d’infos :

www.facebook.com/LeGramophone

www.ticat.fr/

www.facebook.com/SoulRhythmsVinylShop/

www.mixcloud.com/BonTonRoulay/

www.facebook.com/roulay.bonton/