Avec Sandra Calderan de la compagnie des Hauts Parleurs

Je veux de la musique forte.

De la musique qui éclate dans les veines. Des corps qui crachent et qui suent.

Qui ne se maîtrisent plus.

Je veux des peaux qui suintent la rage de vivre.

Des peaux cramées, souillées, grattées, croûtées, écorchées.

Je veux de la monstruosité.

Des regards qui se pénètrent jusqu’au fond de leurs secrets les mieux enfouis.

Je veux déterrer, exhumer, ressusciter.

On ne renaîtra pas dans un putain d’arc-en-ciel.

Ce sera crasse.

Soyons prêts/prêtes.

Je veux fendre l’écorce de merde qui nous recouvre à coups de hache et laisser jaillir le beau, le sale, le bien, le mal.

Que rien ne soit rangé, trié, poli, calmé.

Je veux que ça s’entremêle sauvagement.

Je ne veux pas laisser le temps.

Je veux que nous sortions de nos tombes sans nous laver, sans nous soigner.

Je veux que nous soyons perturbé.e.s.

Déséquilibré.e.s. Instables.

Je veux que nous n’attendions pas d’être réparées pour nous relever et peupler le monde de nos corps zombifiés.

Nous sommes en danger. Je veux que ça se voie.

Que la boue éclabousse.

Et que la fureur soit.

Que la fureur soit et la fureur fut ! Le texte que vous venez d’entendre est un poème bombe de l’écrivaine, comédienne, metteuse en scène Sandra Calderan, également directrice artistique de la compagnie Les Hauts Parleurs présente du 1er au 4 novembre 2021 sur la scène de La Cave Poésie avec leur performance Just Us.

Les règles ont toujours été claires, d’entrée de jeu, il y a ce que l’on admet dans le domaine du visible, dans l’espace public et ce que l’on refuse, rejette, nie, censure, camoufle, réprime, soumet, muselle. Les règles ont toujours été claires – personne ne veut voir les corps gros, les corps queer, les corps noirs, les corps trans, les corps handis, les corps dégenrés et dérangés, les corps qui allaitent, les corps qui vieillissent, les corps putes, les corps trav, les corps pauvres, les corps ghetto. Récupérer le glitch, le kitsh, le bright de l’industrie pop capitaliste, prendre à Britney ses paillettes et à Madonna son silicone et monter sur scène pour montrer sur scène ces corps obscènes, gênants et d’une beauté inoubliable.

Merci Sandra Calderan pour votre présence dans le studio de Campus FM. Just Us, programmé à la cave poésie du mercredi 1er au samedi 4 décembre. À ne pas louper donc !

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.