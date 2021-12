Avec Louise Lourdou d’Act Up Sud-Ouest

Pointe vers le haut sur fond noir, le triangle rose épouse des slogans aussi brefs qu’incisifs, tels que “Silent = Death“ ou “Action = Vie“.

Aujourd’hui , 1er décembre, est un jour à marquer d’un triangle rose, puisque le combat continue. En effet, c’est la journée mondiale de lutte contre le sida – l’occasion d’aborder l’histoire du mouvement Act Up et les événements mis en place sur Toulouse, avec Louise Lourdou d’Act Up Sud-Ouest.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.