Campus FM et le centre culturel Bellegarde s’associent pour une expérience sonore immersive : RadioPhonie. Les programmes de Campus FM investissent l’auditorium du centre culturel pour une carte blanche.

RadioPhonie / Part#1 :

Le 18 novembre 2021, de 19.00 à 23.00, Deuce, animateur de Unikradioshow sur Campus FM, invite Dubix et Julia Henderson. Trois heures de mix exclusif à retrouver également en direct sur les ondes de Campus FM / 94MHz

Line-up

19.00 – 21.00 : Deuce

21.00 – 22.00 : Dubix

22.00 – 23.00 : Julia Henderson

D£UC£

Né à Nantes et installé à Toulouse, Deuce est graphiste de métier, et artiste (graphisme, illustration, vidéo, peinture, musique). II commence à produire en 2013, son travail vise à obtenir un subtil mélange entre trip hop ambient, electronica, abstract beat et IDM. Il compose, à partir de samples de nappes – retravaillées et redécoupées – et de field recording, une musique qui en appelle autant à l’onirisme qu’au rythme. Quel que soit le genre, sa musique est visuelle et narrative, elle est faite de variations et de cassures et privilégie la surprise et les atmosphères à la linéarité.

Pour RadioPhonie, Deuce propose un mix à l’image de son univers, éclectique et singulier, et de son émission sur Campus FM : Unikradioshow.

acidulaterecords.bandcamp.com/

unikradioshow.blogspot.com/

Dubix

Après presque dix ans passés à la tête du collectif Why Not à écumer les clubs, les festivals et les soirées en tout genre, Dubix créé son propre label en 2019 : “Mouvance Sonore”.

Dj, producteur et contributeur sur la web radio Egregore avec le “Mouvance Sonore Radio Show”, il intègre également en 2020 le crew et label toulousain HMiT.

Pour RadioPhonie, Dubix vous propose une virée dans ses bacs de disques naviguant entre ambient, dub, break et jungle.

soundcloud.com/dubix

instagram.com/dubix_dj/

Julia Henderson

Julia Henderson rêve et joue pour un monde meilleur.

Résidente depuis octobre 2019 sur la webradio Egregore, elle partage ses amours et ses découvertes dans son émission bimensuelle “Some Music – Julia Henderson Likes”.

Ses mixs oscillent entre calme et grosse intensité, de pop douce et rêveuse à des titres gabbers énervés.

Julia Henderson est DJ, mais aussi graphiste, photographe, artiste et bientôt apprentie productrice.

soundcloud.com/brocolijoli/

instagram.com/jjuliahenderson/

facebook.com/jjuliahenderson/

Infos pratiques

. Centre culturel Bellegarde

17 rue Bellegarde – Toulouse (métro Jeanne d’Arc)

. Événement tout public

. Entrée gratuite

. Pass sanitaire obligatoire

– en partenariat avec le centre culturel Bellegarde