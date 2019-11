Le samedi de 19:00 à 20:00 //

Radio Campus France, Radio Orange à Vienne (Autriche), Radio Student à Ljubljana (Slovénie) et Radio Student à Zagreb (Croatie) se lancent dans un vaste projet radio : échanger, partager et faire découvrir leurs musiques à travers toute l’Europe.

RadioMuse replace les radios associatives au centre de la diffusion des musiques actuelles, des musiciens et des producteurs. Durant six mois, les quatre radios universitaires européennes produiront et diffuseront à tour de rôle ça sera à la rentrée prochaine pour les radios Campus France et sur le web.

Ce programme d’échange à l’intention de faciliter l’accès du public à la diversité musicale en Europe et exposer la diversité et la créativité des scènes musicales locales, qui restent principalement cantonnées à l’intérieur des frontières nationales du fait des barrières linguistiques, des enjeux commerciaux et des limites de diffusion des moyens de communication spécifiques dont elles se servent.

Sur la base d’échange hebdomadaire de « featured songs », des titres de musiciens et producteurs locaux fraîchement sortis des studios, et de « RadioMuse broadcasts », des rencontres avec les artistes, diffusés sur les radios partenaires, le dispositif veut permettre une plus large reconnaissance des initiatives locales et ainsi les aider à dépasser les limites de leurs propres moyens de communication.

Cette association de quatre radios et réseau de radios à travers l’Europe souhaite réaffirmer son rôle de promoteur de nouvelles esthétiques et de musique actuelle.