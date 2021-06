Et si pour rejoindre le futur on faisait quelques détours ? En passant par les sciences, les technologies, la création, les imaginaires ? Et s’il y avait d’autres façons de questionner le présent et de reprendre la main sur nos futurs ?



Rétrofutur, prospective, science-fiction, anticipation… Il existe de nombreuses méthodes pour imaginer nos futurs et mieux comprendre ce qui se joue au présent.



En moins d’une heure, “Détour vers le futur” vous invite à naviguer dans le temps, entre archives sonores et visions d’avenir, pour aborder les questions d’aujourd’hui, avec celles et ceux qui peuvent les éclairer par leurs recherches ou leurs créations.



À l’occasion de la présentation au Quai des Savoirs de l’exposition “De l’Amour” du palais de la Découverte, “Détour vers le futur” vous propose une série de cinq épisodes pour imaginer ensemble l’amour au futur.



À suivre en live sur les réseaux sociaux le premier jeudi de chaque mois de 12.30 à 13.30, puis à retrouver sur toutes les plateformes d’écoute.

Vous pourrez interagir et poser des questions aux intervenants pendant le direct.



– un programme du Quai des Savoirs proposé par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, en partenariat avec l’INA, le CNRS et Campus FM.

Plus d’infos :

www.facebook.com/quaidessavoirs/

www.quaidessavoirs.fr/detour_vers_le_futur/

https://podcast.ausha.co/detour-vers-le-futur