Le Passeport pour l’art (parcours culturel gratuit pour les enfants) est un dispositif d’éducation artistique et culturelle de la mairie de Toulouse, mis à la disposition des enseignants et des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Son objectif : l’accès à la culture pour tous. “Donner l’envie de culture à tous les Toulousains” est une des ambitions que vise le Projet culturel pour Toulouse.

Tous les ans depuis 2015, Campus FM est partenaire de ce projet et anime des ateliers dans les écoles afin de réaliser deux programmes radiophoniques de type “balado-diffusion” d’environ vingt minutes chacun. Partagés en deux groupes, écrivains et journalistes, les élèves définissent un parcours autour de leur école et mènent des captations sonores et des entretiens.

Le groupe des journalistes a pour mission de faire découvrir leur quartier autour de l’école en passant par des points définis à l’avance en classe. Les écrivains, suivant le même parcours, imaginent une fiction en y intégrant les mêmes points géographiques.

Les élèves, avec l’aide de leur enseignant.e et deux intervenants de Campus FM, sont les acteurs dans le choix du parcours, les entretiens, les prises de sons, et l’écriture du récit fictionnel.