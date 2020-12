Un mardi par mois de 18:00 à 19:00, Portfolio vous propose de partir à la découverte de la photographie, de toutes les photographies, la photographie en tant que langage universel pour raconter et se raconter, pour interroger, questionner, montrer, dénoncer, interpeller, jouer… en somme la photographie dans toute sa diversité et ses méandres, celle d’hier, d’aujourd’hui et de demain, … la photographie à travers la parole, les mots et les silences de celles et ceux qui la fabriquent au quotidien ou qui la regardent se dévoiler sous leurs yeux sensibles.

Portfolio est le récit d’une expérience intime, celle liée aux coulisses de la création. L’émission raconte l’histoire des photographies, ce voyage intérieur propre à tout photographe, cette itinérance créative durant laquelle il a réfléchi, douté, rencontré, créé. Portfolio, c’est aussi le récit d’un parcours singulier, celui d’une personnalité de la photographie mais toujours hors actualités, hors contexte. Nos invité.e.s auront le point commun de n’avoir rien à vendre. Aucune promotion mais seulement et simplement, prendre le temps de la réflexion et l’ébauche d’un parcours non linéaire.

Une émission préparée et présentée par Philippe Guionie,

photographe, enseignant et directeur de la Résidence 1+2 à Toulouse.

Réalisation technique : François Berchenko / Campus FM.

Tous les replays :

mixcloud.com/CampusFM/playlists/portfolio/



Plus d’infos :

facebook.com/Portfolio