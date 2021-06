Après une année étouffante et interminable, Wyld Records est plus qu’heureux de pouvoir respirer de nouveau. Nouvel Air, c’est leur premier événement depuis bien trop longtemps. Pour marquer leur retour, ils organisent un open-air gratuit et pour tous, au port de l’Embouchure à Toulouse, sur fond de musiques électroniques, leur marque de fabrique.



Dans le passé, Wyld Records est venu plusieurs fois dans “Rien à voir, quoique” en studio, ou en public pour la clôture de la Semaine de l’étudiant avec Fuusi, le 17 septembre 2019 notamment.



Le 19 avril 2019, Campus FM était aussi à leur côté en plateau et en public à l’Hôtel-Dieu-Saint-Jacques, lieu hors-norme pour une édition du Wyld Festival tout aussi hors-norme pour un voyage musical, artistique, pluridisciplinaire, immersif, atypique et collaboratif qui “gravite autour des valeurs et intérêts constituant l’association depuis son origine : la musique, l’art, la culture, le patrimoine, et la découverte des nouveaux modes de pensées.”

Originalité, découverte et partage

Le concept de cette nouvelle édition ne change pas : originalité, découverte et partage, et c’est dans cette optique qu’on ira danser, boire, manger et recommencer à respirer avec eux, dans le respect des règles sanitaires du moment.

Parmi les artistes invités de l’édition 2021 au port de l’Embouchure, vont se succéder “two boys who don’t care about presets” Lslboysband / wyld records (Toulouse), Belaria du collectif et label intergénérationnel et paritaire Friendsome (Paris).



Vous pourrez également découvrir Adrien et Benjamin, aka Drich et Pach, deux frères passionnés de son naviguant dans un univers futuriste et galactique, connu sous le nom de Grand Soleil qui viennent de sortir leur dernier album “Human Error” avec le clip “Alma” sur Nowadays Records (Paris). Écoutez leur entretien dans une émission de Novorama en avril dernier.







Présent depuis les prémices du label, Mehdi Thiriot signe le graphisme du festival sous son nouveau pseudo trident.otf.



Et comme aiment à le rappeler Léo Lecerf et Jules Auzeric, les fondateurs du label Wyld Records, organisateur du Wyld Festival : “Les événements Wyld, comme tout autre lieu d’expression, sont des espaces de liberté pour chacun. Les gens dansent comme ils l’entendent, s’habillent à leur convenance et fréquentent qui ils souhaitent. N’oubliez donc pas que vous n’êtes personne pour juger de l’expression des autres.”



WYLD – NOUVEL AIR (OPEN-AIR)

17 juillet 2021 – 14H00 > 00H00

Port de l’Embouchure / Toulouse

Gratuit et ouvert à tous

Plus d’infos :

Wyld – Nouvel Air (Open Air)

www.instagram.com/wyldrecords

– Anna Tuyen Tran pour Campus FM