L’oreille suspendue est née dans l’esprit dérangé, mais sympathique d’ancien.ne.s élèves du conservatoire de Toulouse. Une émission de radio qui réussit la prouesse de partir dans tous les sens sans en avoir aucun, ou quasiment.

Pour Noël, l’équipe de L’oreille suspendue vous offre sa toute première émission, à écouter devant votre cheminée ou deux belles tranches de pains d’épice. D’abord spectacle de théâtre, avec un premier épisode au théâtre du Pavé en juillet, on revient avec la forme audio, et plein de nouveaux personnages.



Enregistrée dans les studios de Campus FM et diffusée le 25 décembre à 11.00, cette émission célébrant Noël est le début d’une aventure auditive proposée par six comédien.nes ravi.es d’infiltrer les ondes avec leurs chroniques inattendues.



Pour la suite, L’oreille suspendue vous prépare tout un tas de nouvelles émissions, qui viendront dès janvier 2021 s’installer bien au chaud dans vos curieuses oreilles. Alors suspendez-les bien à côté des chaussettes rouges !

