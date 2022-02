AU PROGRAMME

VENDREDI 18 FÉVRIER

10.00 : Rencontre avec l’emploi

12.00 : La Midinale

16.00 : Starting Block

17.00 : Absurdistan

18.00 : Caramel mou

19.30 : Little by Little Wicked Show

21.00 : Ghettoblastershow

22.00 : Fade to Pleasure

01.00 : Southside Session