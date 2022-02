Avec Francis Saint-Genez

En témoigne la pseudo-insulte initiée par le gouvernement qui vise à alerter sur les dérives d’un dit islamo-gauchisme, en témoigne l’éternel débat sur le voile qui alimente aujourd’hui les compétitions sportives ou l’amalgame croissant entre l’islam et islam radical ou entre islam civilisationnel et religieux. Oui, les amalgames ont la peau dure et l’histoire à la mémoire courte. Il s’agirait parfois de revenir en arrière, de regarder devant sa porte, laver son propre linge sale, décompter ses impaires et regarder quelle lumière filtre la porte du voisin – Nous avons pourtant bien versé par le passé dans l’Orientalisme. Était-ce seulement parce que nous voulions l’ivoire, la soie et le parchemin de cet Orient qui brille ? Quel était-il cet Orient ? Quel est-il cet Islam ? Qui s’étend de l’Espagne jusqu’en Inde en passant par l’Afrique et grignote ainsi trois continents. Que reste-t-il de l’Empire Perse ? Quels furent nos liens, nos unions, nos alliances militaires ? Qui pour évoquer celle entre la France et l’Empire Ottoman ? Combien de marchandises échangées ? De cargaisons ambulantes sur les routes de la soie ? Qui pour raconter une autre histoire, décentrée de l’Europe ? Celle du voyageur et explorateur marocain Ibn Battuta qui se targua de l’avoir traversé cet Islam, de Tanger jusqu’en Extrême-Orient, d’avoir fait quatre pèlerinages à La Mecque, d’être aussi aller en Andalousie et en Ethiopie. A-t-il rencontré pendant son périple les vers du poète Sidi Boumedienne et les récitait-il à sa monture en trottant vers le levant : “De bon matin, les oiseaux encore au nid, j’enfourche ras-crinière / jeteur d’entraves aux bêtes sauvages”…

L’exposition “Les arts de l’Islam, un passé pour un présent”, pari unique qui réunit dix-huit expositions dans dix-huit villes de France, se tient encore jusqu’au 15 mars au musée Paul Dupuy de Toulouse. Pour en parler avec nous ce midi, j’ai le plaisir de recevoir Francis Saint-Genez, conservateur en chef et directeur des musées Paul Dupuy et George Labit depuis 2014.

“L’art de l’Islam” n’est rien d’autre qu’un terme crée en Occident, une notion inventée par des savants et des voyageurs qui découvrent l’Orient, par des historiens de l’art qui vont en faire une discipline en Europe. Oui, encore une fois, certaines pratiques ont la vie dure et l’Europe d’avoir voulu mettre la main sur le monde entier, l’Orient n’y ayant pas échappé. Il est incroyable de découvrir comme un terme, l’Islam, vecteur de controverses brûlantes, échappe complétement à notre compréhension, à la complexité que porte et génère tout récit historique, nourrie de croisements géopolitiques et de diversité culturelle. Alors pour décentrer le bout de son nez de son nombril, pourquoi ne pas commencer en ce début d’année 2022 par mettre un orteil dans ce vaste territoire qu’on appelait le monde Islamique, à cheval sur l’Europe, l’Afrique et l’Asie, né au 7e siècle et symbole d’une unité impériale perdue. L’exposition reste entre les murs du musée Paul Dupuy jusqu’au 15 mars 2022. N’hésitez pas à suivre la page facebook ou le profil instagram pour connaître le calendrier des médiations culturelles et participer, pourquoi pas, à une visite commentée. Merci Francis Saint-Genez de vous être déplacé au studio.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.